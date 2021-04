Francia: 17 aprile vertice dei rappresentanti della sinistra in vista delle presidenziali 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 aprile si terrà una riunione dei dirigenti dei principali partiti di sinistra francesi in vista delle prossime elezioni presidenziali del 2022. Lo riferiscono i media francesi, citando come fonti alcuni dei partecipanti. L'incontro è stato richiesto dall'eurodeputato Yannick Jadot, di Europa ecologia-I Verdi (Eelv). All'appuntamento dovrebbero partecipare il segretario del Partito socialista, Olivier Faure, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, anche lei socialista, il segretario del Partito comunista francese (Pcf), Fabien Roussel, il coordinatore de La France Insoumise, Adrien Quatennens, e Benoit Hamon, leader del movimento Generation.s ed ex candidato alle presidenziali del 2017.(Frp)