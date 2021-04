© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEAntonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi presenzia alle premiazioni della settima edizione della manifestazione internazionale di sci alpinismo.Palazzo dello sport, viale Venezia, 40 - Ponte di Legno/BS (ore 14.30)VARIEmanifestazione organizzata dai sindacati delle lavoratrici e lavoratori agricoliLargo 11 Settembre (ore 9.00 – 11.00)Presidio organizzato da Medicina democratica davanti al Pio Albergo Trivulzio per chiedere un cambio di passo radicale per la cura e la tutela della salute degli anzianiVia Antonio Tolomeo Trivulzio, 15 (ore 10.00 – 12.00)Flashmob di Fratelli d'Italia per chiedere al governo aiuti concreti a sostegno delle aziende.Piazza della Scala (ore 11.30)Presidio organizzato dalla Lega nell'area ex-gasometri della Bovisa per denunciare il degrado e l'insicurezza diffuse nell'area e le numerose occupazioni abusive da parte di rom ed extracomunitari. Sono presenti al presidio il Vicecommissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Samuele Piscina, l'europarlamentare Silvia Sardone, l'onorevole Federica Zanella, il consigliere comunale Gabriele Abbiati, l'assessore alla Sicurezza del Municipio 9 di Milano Monica Boselli e altri consiglieri di Municipio della Lega.via privata Giampietrino, 21 (ore 11.30) (Rem)