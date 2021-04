© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I miei pensieri vanno alla famiglia reale in occasione della scomparsa di sua altezza il principe Filippo, duca di Edimburgo. In questo momento di dolore porgo sincere condoglianze a tutto il popolo del Regno Unito". Lo scrive in inglese su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)