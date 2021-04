Bolivia: covid, governo proroga di una settimana chiusura frontiera con il Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro del Commercio estero della Bolivia, Benjamin Blanco, ha prolungato di una settima la chiusura della frontiera con il Brasile dinanzi al persistere di una crescita dei contagi da nuovo coronavirus. "Dopo aver rivisto le diverse valutazioni sulla situazione epidemiologica alla frontiera., è stato decisa la chiusura di altri sette giorni", ha detto il funzionario citato in un'intervista con l'agenzia ufficiale "Abi". La Paz aveva deciso una prima chiusura esattamente una settimana fa, come parte di un piano di prevenzione dei contagi, in forte ascesa, soprattutto nella variante brasiliana. In Bolivia si contano a tutt'oggi 279.207 casi di contagio e 12.412 morti riconducibili alla Covid-19. (Brb)