Regioni: Carfagna, auguri a Fedriga e Emiliano, sintonia con governo fondamentale

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha inviato un messaggio di auguri al nuovo presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e al vicepresidente Michele Emiliano. "Mai come in questo momento - ha detto il ministro - la sintonia e l’alleanza tra Stato centrale e Regioni rappresentano un elemento fondamentale per il futuro del Paese. Tutte le grandi partite che gli italiani stanno affrontando, dalla lotta alla pandemia fino ai progetti per la ripresa, passano attraverso uno sforzo comune: sono certa che Fedriga ed Emiliano sapranno governare questo processo al meglio. Un ringraziamento a Stefano Bonaccini e Giovanni Toti che si sono trovati a gestire in quest’ultimo anno un evento inatteso e senza precedenti", conclude Carfagna. (Com)