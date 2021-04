Municipio Roma II: nuovo presidente consiglio Manfredi del Pd, vicepresidenza a Iv e Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio del Municipio Roma II, dopo le dimissioni rassegnate la scorsa settimana dal dem Guido Capraro, ha eletto oggi il nuovo presidente e i due vicepresidenti d'Aula. Alla guida del parlamentino di via Dire Daua arriva Carlo Manfredi, attuale capogruppo del Pd. Alla vicepresidenza con funzioni di vicario, ci saranno Rita Lattanzi di Italia viva (che subentra a Holljwer Paolo di Fratelli d'Italia) e Sandra Alessia Bertucci di Fd'I (che subentra a Paolo Leccese di Civici-Radicali-Volt). A pochi mesi dalle elezioni amministrative il consiglio del Municipio II, amministrato dall'esponente Pd, Francesca Del Bello, che punta al bis, ridisegna i suoi equilibri e la maggioranza, tra i gruppi d'opposizione rappresentati in Aula da due consiglieri (Italia viva, Fd'I, Civici-Radicali-Volt, Lega), sceglie per gli ultimi mesi di consiliatura di affidare la vicepresidenza a Iv e Fd'I. (Rer)