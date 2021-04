Covid: Provenzano (Pd), Sicilia faccia chiarezza su raccolta dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il numero dei morti è drammatico. Ma il dato nazionale è falsato dalla Sicilia. No, non è un ricalcolo, quei 258 non sono numeri. Sono vite spezzate, sistematicamente nascoste, uno scandalo che ha portato alle dimissioni dell'assessore alla Salute". Lo ha scritto Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, su Facebook. "Ora non è tempo di polemiche, ma la Regione Sicilia faccia chiarezza sul meccanismo di raccolta e trasmissione dei dati e sulle scelte compiute sulla base di questo - ha aggiunto -. Soprattutto, si assuma le responsabilità politiche e chieda aiuto al governo, alla struttura commissariale e alla protezione civile, anche per recuperare una credibilità nei confronti dei cittadini, indispensabile a fronteggiare la pandemia". (Rin)