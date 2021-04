Regioni: Boccia, Fedriga e Emiliano scelta migliore per uscire da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico, ma credo tutti gli italiani, esprimono un ringraziamento di cuore a Stefano Bonaccini che col suo impegno e la sua serietà, ha onorato la Conferenza delle Regioni e contribuito al rafforzamento della leale collaborazione attraverso un esemplare impegno in Conferenza Stato-Regioni con un mandato che sarà ricordato sia per la complessità delle decisioni assunte che per la sua efficacia e la sua trasparenza". Lo afferma, in una nota, Francesco Boccia, deputato del Pd e responsabile enti locali della segreteria nazionale. "Non si può non ricordare, e lo dico anche per la mia esperienza personale, l'opera straordinaria di raccordo che giorno e notte Bonaccini, con Giovanni Toti e con tutti i presidenti di Regione, ha tenuto incessantemente col governo centrale nell'anno forse più drammatico della nostra storia - sottolinea -. Il presidente Massimiliano Fedriga e il vicepresidente Michele Emiliano sono la migliore scelta che le Regioni potessero fare in una fase delicatissima di uscita dalla crisi pandemica, nella quale l'Italia si trova ancora e dalla quale non potrà uscire senza il lavoro comune e il sostegno di Regioni ed enti locali. A Fedriga ed Emiliano auguri di buon lavoro e un grande abbraccio a Stefano Bonaccini". (Rin)