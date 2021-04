Rifiuti: Ama, a Roma differenziata oltre 46 per cento, massimo sforzo cittadini e azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma, nel mese di febbraio, la raccolta differenziata ha superato per la prima volta il 46 per cento (46,36 per cento): già oltre 1 punto percentuale in più rispetto al 45,28%, registrato nel 2020. Nei primi due mesi di quest’anno, inoltre, sono state raccolte e avviate a riciclo circa 120.600 tonnellate di materiali correttamente differenziati, con oltre 1.400 tonnellate in più rispetto al medesimo periodo del 2020. È quanto si legge in una nota di Ama. L’azienda "sta profondendo il massimo sforzo per intercettare sempre maggiori quantitativi di materiali da avviare a riciclo, pur in una situazione contingente, per l’emergenza sanitaria da Covid - 19, contraddistinta già dal primo semestre 2020 dalla forte flessione di turisti e pendolari in città, oltre alle limitazioni/chiusure prolungate delle utenze non domestiche". (segue) (Com)