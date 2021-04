Rifiuti: Ama, a Roma differenziata oltre 46 per cento, massimo sforzo cittadini e azienda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un settore questo (in particolare ristoranti, attività di ristoro, bar, tavole calde, mense, ecc.), "che incide in modo significativo sulle percentuali di raccolta differenziata, che per le utenze “business” romane si attesta stabilmente al 60 per cento. In questa situazione, comunque, le famiglie romane hanno dimostrato grande sensibilità, incrementando i materiali correttamente separati conferiti attraverso le varie modalità di raccolta (cassonetti stradali e porta a porta). Che in un simile, complicato contesto, e all’interno di un ciclo dei rifiuti ripetutamente caratterizzato da incognite e incertezze, la raccolta differenziata non diminuisca, ma anzi dia segnali di crescita è indizio del grande sforzo prodotto". (Com)