Francia: pianificava attentato nel 2016, condannato a 24 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato a 24 anni di carcere, Réda Kriket, l'uomo accusato di aver pianificato un attentato di stampo jihadista in Francia nel 2016, sventato dalle forze dell'ordine. La Corte d'assise speciale, che ha emesso la sentenza, ha spiegato che le ragioni della condanna verranno rese note il 12 aprile. Il 24 marzo del 2016 la polizia francese ha rinvenuto in un appartamento affittato da Kriket ad Argenteuil, nella banlieue di Parigi, cinque fucili d'assalto, sette pistole, 105 grammi di esplosivo Tatp, 1,3 chili di esplosivo industriale e più di 10 mila biglie d'acciaio. L'inchiesta non è riuscita a stabilire gli obiettivi precisi dell'attacco anche se è stata accertata la matrice jihadista. Stessa pena per i complici di Kriket: Anis Bahri et Abderrahmane Ameuroud. (Frp)