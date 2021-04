Varese: Polizia arresta due pregiudicati per resistenza e furto aggravato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ragazza, successivamente identificata, è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Il ragazzo, dopo il processo per direttissima, è stato condannato a un anno di reclusione con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Varese. Il secondo episodio è avvenuto questa notte in un negozio di vestiti di corso Matteotti, dove un 31enne tunisino, dopo aver forzato la porta di ingresso dell’esercizio commerciale, ha cercato di asportare il registratore di cassa. All’arrivo della Volante, lo straniero, ancora all’interno del negozio è stato trattenuto dagli agenti e arrestato per il reato di furto aggravato. Nel corso della mattinata anche per lui si è celebrato il giudizio per direttissima in seguito al quale è stato condannato a sei mesi di reclusione, 400 ero di multa, con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Varese. (Com)