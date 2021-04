Municipio Roma II: Gagliassi (M5s), Pd pende a destra e sceglie Fd'I per vicepresidenza Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi con la votazione del presidente e dei vice presidenti del consiglio abbiamo avuto l'ennesima prova della vicinanza del Pd con la destra". Lo dichiara in una nota la capogruppo del M5s al Municipio Roma II, Elisabetta Gagliassi. "Dopo aver già contribuito un paio di anni fa all'elezione del vice presidente di aula in quota Fd'I - aggiunge -, oggi ben due consiglieri della maggioranza Pd hanno votato la candidata della destra che ottiene così i voti sufficienti per essere eletta vicepresidente dell'Aula. Una posizione politica - conclude - che trovo inaccettabile da una maggioranza che dice di essere di sinistra". (Com)