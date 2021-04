Rifiuti: Casu (Pd Roma), dati Legambiente confermano fallimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati Legambiente confermano e certificano il fallimento Raggi sui rifiuti: aveva promesso di portare nel 2021 la differenziata al 70 per cento e invece è ferma al 44,9 per cento, addirittura in calo rispetto al 2019". Lo scrive Facebook il segretario del Pd Roma, Andrea Casu. "Un flop clamoroso, 5 anni persi per la città - aggiunge Casu -. Le bugie hanno le gambe corte solo chiudendo il ciclo e seguendo la strada indicata dall'Europa e dalla Regione Lazio Roma potrà rialzarsi da questo sfacelo". (Rer)