Covid: città di San Pietroburgo, Baku e Budapest pronte a derogare restrizioni per europei di calcio

- Le città di San Pietroburgo, Baku e Budapest sono pronte ad allentare le restrizioni per contenere il Covid-19, in modo tale da permettere ai tifosi stranieri di assistere senza problemi alle partite degli europei di calcio. E' quanto riferisce l'Uefa tramite una nota. Le altre città che ospitano gli europei di calcio quest'estate, secondo quanto precisato, non hanno comunicato la loro disponibilità ad allentare le misure restrittive per questo scopo. "Solo tre Paesi ospitanti stanno pianificando esenzioni dalle restrizioni all'ingresso. I possessori di biglietti che si recheranno a Baku, Budapest e San Pietroburgo potrebbero essere in grado di beneficiare di procedure speciali che li renderanno esenti dai divieti di ingresso o dalle richieste di quarantena", si legge nella nota dell'Uefa che precisa come, chiunque voglia chiedere un rimborso dei biglietti per la competizione Uefa Euro 2020, spostata al 2021 a causa della pandemia, lo può fare entro il 22 aprile attraverso il portale dedicato. San Pietroburgo e Baku hanno confermato una capienza del 50 per cento. Budapest intende mantenere la capienza al 100 per cento, ma con requisiti di accesso rigorosi per gli spettatori. Il direttore del comitato organizzativo degli europei a San Pietroburgo, Aleksej Sorokin ha intanto comunicato, attraverso l'agenzia di stampa russa "Spuntik", che la città è pronta dal punto di vista logistico ad ospitare partite aggiuntive della competizione se queste non si dovessero disputare a Roma, Bilbao, Dublino e Monaco di Baviera. Attualmente otto città hanno confermato le capienza consentita negli stadi (in molti casi tra il 25 ed il 33 per cento): Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Glasgow, Londra e San Pietroburgo. Le città di Bilbao, Dublino, Monaco e Roma hanno tempo fino al 19 aprile per fornire ulteriori informazioni sui loro programmi; in tale data, precisano dall'Uefa, verranno prese decisioni definitive sulle partite nelle quattro città.(Res)