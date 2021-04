Regioni: Fedriga, con governo leale e costruttiva collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita oggi in sessione straordinaria, ha eletto all’unanimità presidente Massimiliano Fedriga, il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia. Il nuovo vicepresidente è Michele Emiliano, presidente della Puglia. "Il primo pensiero è un ringraziamento sincero e non formale al presidente Stefano Bonaccini e al vicepresidente Giovanni Toti - ha affermato Fedriga - . Grazie al loro operato, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha acquisito un ruolo centrale nella concertazione istituzionale, reso ancora più evidente in questi mesi vissuti all’insegna dell’emergenza per una pandemia che non ha dato tregua. Proprio le doti di equilibrio e franchezza di Bonaccini e Toti hanno fatto sì che la maggior parte delle decisioni e delle posizioni siano state assunte unitariamente, al di là delle legittime aspirazioni territoriali e delle stesse identità politiche". (segue) (Com)