Regioni: Fedriga, con governo leale e costruttiva collaborazione (2)

- "Sarà questo il fil rouge che legherà il lavoro pregresso ai numerosi impegni che attendono la Conferenza delle Regioni, a cominciare dalla grande e impegnativa mobilitazione per il Piano nazionale vaccini – ha proseguito Fedriga -. Le Regioni sono a tal proposito determinate a raggiungere tutti gli obiettivi fissati dal piano, iniziando, come ha sottolineato lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi, dalla necessità di giungere entro breve tempo a vaccinare tutta la popolazione over 60. Contemporaneamente, in un quadro di leale collaborazione continueremo a offrire il nostro contributo propositivo affinché, una volta raggiunte le condizioni di massima sicurezza e comunque nel rispetto dei protocolli di prevenzione, le numerose attività costrette alla chiusura dalle restrizioni figlie della pandemia possano progressivamente riaprire. Ieri, abbiamo avuto dal presidente del Consiglio rassicurazioni importanti sulla necessità di un fattivo coinvolgimento delle Regioni nella realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ribadiamo quindi la nostra piena disponibilità a confrontarci, sin dalle prossime ore, con il governo e con i singoli ministri per fare in modo che le risorse previste dal Pnrr siano utilizzate presto e bene: un traguardo perseguibile solo attraverso interventi strutturali di semplificazione delle norme e snellimento delle procedure, in un quadro di stretta collaborazione con le Regioni e le Autonomie locali". (segue) (Com)