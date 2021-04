Regioni: Fedriga, con governo leale e costruttiva collaborazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine - ha sottolineato Fedriga - occorrerà lavorare per rafforzare ulteriormente il principio di leale collaborazione, ponendolo alla base di nuovi meccanismi di co-decisione che segnino, come abbiamo rappresentato al presidente della Repubblica in occasione del 50simo delle Regioni a Statuto ordinario, il superamento della rigida separazione delle competenze ed il definitivo passaggio ad una nuova stagione politica in cui l’esercizio dell’attività legislativa affondi le radici in logiche di intensa complementarietà fra centro e periferia. Per questo, appare essenziale assegnare un ruolo centrale alle sedi della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali, proprio a partire dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Quello che ci aspetta quindi è un cammino impegnativo da affrontare unitariamente – ha concluso - guidati dall'unico faro dell’interesse dei territori e dei cittadini che siamo stati chiamati a rappresentare". (Com)