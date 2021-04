Regioni: Di Maio, enti centrali per la Farnesina con Patto per l'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro a Massimiliano Fedriga, nuovo presidente della Conferenza delle Regioni. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Al ministero degli Esteri, secondo Di Maio, "continuiamo a valorizzare il ruolo delle regioni, già centrali nel percorso del Patto per l'export". Il ministro degli Esteri ha quindi ringraziato Stefano Bonaccini, presidente uscente della Conferenza delle Regioni, "per il lavoro svolto". "Insieme porteremo avanti tanti progetti come il gran premio di Imola", ha aggiunto Di Maio. (Res)