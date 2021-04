Bosnia: sindaca di Sarajevo Karic, più cultura politica per una buona amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Sarajevo e tutta la Bosnia Erzegovina hanno bisogno "di più cultura politica" per produrre risultati positivi nell'amministrazione della comunità. E' quanto ritiene Benjamina Karic, la neo eletta sindaca della capitale bosniaca. Karic, 30 anni, da quando ne aveva 18 è nelle file del Partito socialdemocratico (Sdp). "Penso che sia necessaria più cultura politica nella vita della Bosnia ed Erzegovina e nella nostra Sarajevo", ha detto Karic commentando la sua recente nomina per il portale d'informazione "Klix". Karic è stata eletta ieri dopo il tentativo, senza successo, da parte dell'Sdp di proporre come sindaco Bogic Bogicevic, classe 1953. La nuova sindaca di Sarajevo possiede due lauree prese contemporaneamente, una presso la facoltà di Legge e l'altra al dipartimento di Storia presso la facoltà di Filosofia. E' inoltre autrice si oltre 50 pubblicazioni, libri, articoli e traduzioni dal latino. Parla fluentemente inglese e tedesco. E' il sindaco più giovane della storia di Sarajevo. "Si tratta per me un immenso onore, e sento anche una grande responsabilità verso tutti i cittadini di Sarajevo, ma anche verso tutti i cittadini dell'intero Paese, tenendo presente il fatto che Sarajevo è la capitale della Bosnia Erzegovina", ha commentato Karic. (Seb)