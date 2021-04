Covid: Rozza (Pd) a Locatelli, allungare i tempi del bando a sostegno delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione allunghi i tempi del bando a sostegno delle famiglie che hanno subito una riduzione del reddito per l'emergenza covid perché tutti possano avere l'opportunità di partecipare. A chiederlo è la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza che spiega: "Il bando aperto dalla Regione per le famiglie con figli e Isee inferiore ai 30 mila euro, che hanno subito una riduzione del reddito per la pandemia, resta aperto solo sette giorni. Un tempo insufficiente a dare a tutti l'opportunità di partecipare. Intanto l'informazione in così poco tempo non può arrivare a tutti e inoltre, per accedere è necessario procurarsi l'Isee e i documenti che attestano la perdita economica, operazioni che richiedono tempo". "Se si considera che il bando - continua Rozza - vale 32,4 milioni di euro e la cifra destinata a ciascuna famiglia è di 500 euro, si deduce che le famiglie beneficiarie in tutta la Lombardia non potranno essere più di 64 mila. Il rischio è che troppe persone che ne hanno bisogno ne restino fuori". "I criteri - conclude Rozza - sembrano essere stati scelti per far partecipare pochi amici di chi ne è a conoscenza. Per questo chiedo all'assessore Locatelli di allungare i tempi di apertura del bando, per dare a tutti coloro che sono in seria difficoltà e quindi ne hanno diritto l'opportunità di parteciparvi".(Com)