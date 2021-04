© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni a Benjamina Karic, "professoressa di 30 anni eletta sindaca di Sarajevo, prima donna nella storia della città a ricoprire questo ruolo. È bello vedere che tante giovani donne, in Europa, si impegnano in politica per il bene comune. Sretno, Benjamina". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (Rer)