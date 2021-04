Camera: lunedì audizione Anm su maternità surrogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 12 aprile, alle ore 10.30, la commissione Giustizia della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)