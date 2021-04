Camera: audizione Bonetti su infanzia, adolescenza e Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 15 aprile, alle ore 8, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge l'audizione della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel quadro degli interventi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza - Recovery plan. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)