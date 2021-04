Roma: assessore Lavoro Lazio, bene recupero ex Opera Pia "Sarina Nathan"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono particolarmente orgoglioso di partecipare a questa cerimonia, il recupero della ex Opera Pia 'Sarina Nathan'e l'istituzione del 'Premio Nathan' hanno un valore inestimabile". Lo ha dichiarato l'assessore al Lavoro, formazione e Nuovi Diritti, Claudio Di Berardino a margine dell'iniziativa promossa dall'Asp 'Asilo Savoia' di presentazione del progetto di recupero della ex Opera Pia 'Sarina Nathan' e di istituzione del 'Premio Nathan' nel centenario della morte dell'ex sindaco di Roma. "La figura di Sarina Nathan, in particolare - aggiunge - è esemplare, il suo lavoro rappresenta una delle basi fondanti dell'emancipazione femminile, grazie alla campagna per l'abolizione della prostituzione legalizzata e alla realizzazione della prima esperienza moderna a Roma di promozione dell'autonomia lavorativa delle donne. Questi aspetti sono le fondamenta dell'inclusione e della dignità delle persone. E in questo contesto la formazione riveste un ruolo fondamentale, mettendo in campo le possibilità di creare un progetto di vita e nuove opportunità. Il ruolo di un'Amministrazione pubblica, come ci dice la nostra Carta Costituzionale - conclude Di Berardino - è quello di abbattere qualsiasi disparità e assicurare a tutti gli stessi diritti e le stesse possibilità. Questi principi, che sono validi per tutti, devono essere ancor di più rafforzati per le donne in situazione di difficoltà e di disagio. Prendiamo il testimone che ci ha lasciato Sarina Nathan e lo proiettiamo verso il futuro". (Com)