Pa: assessore Roma, per concorsi Campidoglio non sarà introdotta valutazione titoli

- "Nei concorsi già banditi da Roma Capitale non sarà introdotta alcuna valutazione dei titoli ma si misureranno esclusivamente le prove svolte dai candidati". Lo afferma l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, in un post sulla sua pagina Facebook. "L'obiettivo della giunta Raggi - aggiunge - è quello di procedere alla rigenerazione della macchina amministrativa della Capitale e di farlo valorizzando anche i giovani che si affacciano ora, per la prima volta, al mondo del lavoro. Per quanto riguarda il concorso da dirigenti, non subirà alcuna variazione e a breve inizieranno le prove preselettive. Mentre per quel che riguarda i concorsi per le categorie D e C, gli uffici di Roma Capitale sono al lavoro con il ministero della Pubblica amministrazione per elaborare soluzioni che consentano di accelerare le procedure di selezione e reclutamento, sfruttando le varie possibilità offerte dalle nuove norme recentemente introdotte dal Governo, lo ripeto - conclude -, senza introdurre alcuna valutazione di titoli". (Rer)