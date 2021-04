Francia: governo si impegna per aiutare agricoltori colpiti dal gelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese si è impegnato a sostenere gli agricoltori le cui piantagioni sono state colite dall'ondata di gelo in queste ultime ore. "Organizzeremo una mobilitazione totale di tutti gli attori", ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" il ministro dell'Agricoltura, Julien Denormandie. Il ministro ha ricordato il forte calore registrato la scorsa settimana a cui è seguita "una caduta massiccia" delle temperature. In alcune zone, come quella di Chablis, nella Borgogna, il termometro è arrivato fino a -5 gradi. Denormandie ha fatto sapere che verrà messo applicato il regime delle calamità agricole con un conseguente indennizzo alla categoria.(Frp)