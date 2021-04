Fisco: Miceli-Morani (Pd), sbagliato aumentare aliquota mini Flat tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i deputati democratici Alessia Morani e Carmelo Miceli, componenti della commissione Giustizia della Camera, "questo è il momento di abbassare le tasse, non certo di aumentarle, per questo - continuano i due parlamentari in una nota - ci preoccupa quanto emerso dall’audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato della direttrice del Mef, Fabrizia Lapecorella, sulla riforma dell'Irpef, che avrebbe affermato l’opportunità di aumentare l’aliquota del regime forfettario dal 15 al 23 per cento". Gli esponenti del Pd aggiungono: "La cosiddetta mini Flat tax ha garantito la sopravvivenza di molti giovani professionisti, in un periodo storico difficilissimo a livello economico causato dall’emergenza sanitaria globale da Covid-19. Al contrario, per facilitare la ripresa a seguito della campagna vaccinale, sarebbe opportuno ripensare ad una rimodulazione dell’aliquota verso il basso introducendo, per le aliquote medio-alte - concludono Morani e Miceli - una razionalizzazione delle detrazioni e riduzioni". (Com)