Rifiuti: Diaco (M5s), Zingaretti prima chiude discariche e poi minaccia commissariare Roma

- "Zingaretti è un personaggio surreale. Minaccia di commissariare Roma Capitale entro il 30 aprile sulla questione rifiuti quando l’unica gestione che andrebbe commissariata sarebbe proprio la sua". Lo scrive in un post su Facebook il presidente M5s della commissione Ambiente di Roma, Daniele Diaco. "Chiude anticipatamente due importanti discariche, quella di Colleferro e quella di Roccasecca, nel giro di pochissimo tempo - aggiunge Diaco -, mettendo in seria difficoltà tutti i Comuni della Regione. A tal proposito, è notizia di oggi la richiesta, da parte dei Comuni della Provincia di Frosinone al ministero della Transizione Ecologica, di commissariare la Regione Lazio per la gestione dei rifiuti. Ignora ripetutamente la richiesta, avanzata da Roma Capitale, di convocare un tavolo di coordinamento per il breve e medio termine finalizzato a evitare continue crisi. Dimentica con troppa facilità il recente scandalo giudiziario che ha travolto la Regione Lazio nella figura della massima dirigente del settore rifiuti e riguardante proprio le discariche di Monte Carnevale, di Roccasecca e di Civitavecchia. Non tiene conto del piano di risanamento di Ama e del piano pluriennale industriale di Ama, adottato nei giorni scorsi dall’Assemblea Capitolina in piena sintonia con le direttive europee e con le tempistiche indicate nel piano regionale dei rifiuti, approvato dalla sua stessa Giunta con anni e anni di ritardo. Questi sono fatti incontrovertibili. Zingaretti - conclude Diaco - si faccia un bell’esame di coscienza, abbia la decenza di tacere e inizi realmente a lavorare per i cittadini romani e, più in generale, di tutta la Regione anziché fare dello squallido scarica-barile a fini puramente elettorali". (Rer)