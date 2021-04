Roma: Orfini (Pd), bene movimenti, abolire art.5 legge Lupi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la conferenza stampa di oggi tenuta a Piazza Bocca della Verità a Roma organizzata dai movimenti e dalle associazioni impegnate nel difendere il diritto alla residenza, con l'abolizione dell'art 5 della legge Lupi". Lo scrive in una nota Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. "Ho aderito all'appello convintamente. L'ho fatto dentro un percorso che in questi anni mi ha visto fortemente impegnato per l'abrogazione di una norma lesiva dei valori della nostra Costituzione, perché esclude dalla possibilità di garantire i diritti sociali - tra cui il diritto alla salute - i diritti politici e civili, a tutte quelle persone che vedono negato il proprio diritto ad una casa e ad una vita dignitosa, e che sono stati abbandonati dalle istituzioni", prosegue. "Abolire quell'articolo è oltre che un dovere, un gesto di buon senso e di umanità. In un momento di grande fragilità come quello che la pandemia ha ulteriormente alimentato non è davvero più possibile rimandare", conclude Orfini. (Com)