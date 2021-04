Mafie: Zingaretti, inizio corsi gestione aziende sequestrate è motivo di orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio dei corsi per la Gestione delle aziende sequestrate e confiscate è una buona notizia ed è motivo di orgoglio sapere che il Lazio è la prima Regione a prendere questa iniziativa. Il numero degli iscritti, poi, ci restituisce un segnale di interesse importante e prezioso". A dichiararlo è il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Senza alcun dubbio la figura del Preposto, chiamato ad affiancare l'Autorità giudiziaria nell'amministrazione di quelle aziende - spiega - richiede una formazione altamente professionalizzante per un impegno estremamente strategico". (segue) (Com)