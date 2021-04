Mafie: Zingaretti, inizio corsi gestione aziende sequestrate è motivo di orgoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Regione, insieme all'Istituto di Studi Giuridici Regionale, A.C. Jemolo, abbiamo voluto offrire, dunque, questa opportunità, perché restiamo convinti che una parte della battaglia contro le mafie passi per la restituzione dei beni sequestrati, spesso di enorme valore, al territorio e all'economia sana. Un grande in bocca al lupo, perciò - spiega ancora Zingaretti - agli studenti e alle studentesse che iniziano questa avventura e un ringraziamento al presidente della commissione Antimafia del Consiglio regionale, Rodolfo Lena, e al presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi, per l'impegno profuso nell'organizzazione di questo progetto". (Com)