Regno Unito: morte principe Filippo, condoglianze dal presidente ungherese Ader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ungherese, Janos Ader, ha espresso le sue condoglianze per la morte del principe Filippo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti". Ader scrive di aver appreso della morte del duca di Edimburgo "con grande tristezza" ed esprime "il sincero cordoglio del popolo ungherese". In questo momento di mestizia l'Ungheria "condivide il lutto della famiglia reale e del suo Paese". Con la dipartita di Filippo, Budapest perde "un grande amico", il quale "ha fatto molto per rafforzare le relazioni ungaro-britanniche". (Vap)