Regno Unito: presidente Usa Biden esprime condoglianze per scomparsa principe Filippo

- In un comunicato pubblicato dalla Casa Bianca, il presidente statunitense Joe Biden ha espresso "le più profonde condoglianze a nome di tutto il popolo degli Stati Uniti" alla regina Elisabetta II per la scomparsa del marito, il principe consorte Filippo, deceduto questa mattina all'età di 99 anni. Nel comunicato, il presidente Biden ha rimarcato il servizio di Filippo durante la Seconda guerra mondiale, insieme alla lunghissima unione (73 anni) al fianco della regina, sottolineando come si sia dedicato interamente "al popolo del Regno Unito, del Commonwealth e alla sua famiglia". Il comunicato si conclude affermando che la regina e i figli del duca di Edimburgo saranno "tenuti a cuore" dal presidente e dalla moglie Jill "in questi momenti difficili". (Nys)