Imprese: Rossi (Tim), diamo grande attenzione a tutela ambiente e clienti al dettaglio

- Le aziende devono creare valore per gli azionisti tutelando al contempo gli altri portatori di interessi. Così il presidente di Tim, Salvatore Rossi, intervenuto oggi al webinar “La nuova società quotata” della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. “In questo senso Tim può rappresentare un esempio, avendo due azionisti di rilievo come Vivendi e Cassa depositi e prestiti che tuttavia non hanno il controllo della società, neanche congiuntamente: il capitale è frammentato tra circa 300 mila azionisti, e non ha quindi un padrone inequivocabile”, ha spiegato, ricordando come all’ultima assemblea degli azionisti la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente per il rinnovo del board – modalità tipica delle public company – ha ottenuto il 95 per cento dei voti espressi. “Tim ha due preoccupazioni prevalenti al di fuori dell’azienda, che sono la tutela dell’ambiente e dei clienti al dettaglio: finora abbiamo venduto prevalentemente servizi di connessione telefonica alle famiglie che sono stakeholders di rilievo, e per cui la connessione rappresenta un bene essenziale soprattutto dopo quest’ultimo anno”, ha continuato, aggiungendo che il conflitto “non è tra shareholders e stakeholders, ma tra breve e lungo periodo”. (Ems)