Milano: De Corato, solidarietà ad ambulanti, domani Fd'I in piazza con slogan "Se mi chiudi non mi chiedi"

- "Esprimo la mia piena solidarietà agli ambulanti che questa mattina a Milano hanno manifestato pacificamente allestendo, senza merce, le loro bancarelle. A oggi non si è ancora capito il motivo scientifico per cui una parte di questa categoria non possa lavorare, mentre i colleghi che vendono generi alimentari sì". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, commentando la protesta degli ambulanti di questa mattina. "Cambiano i governi, ma regna sempre la confusione. Il buon senso deve portare chi sta gestendo le restrizioni a capire certi sbagli", prosegue De Corato, rilevando che "controllare, come nella prima fase della pandemia, il flusso di persone presenti ai mercati all'aperto è possibile e doveroso". "Fratelli d'Italia - spiega il consigliere comunale - sta portando avanti una battaglia politica con lo slogan 'Se mi chiudi, non mi chiedi', intendendo che non è possibile chiedere alle attività costrette a rimanere chiuse di pagare le tasse. Per questo domani alle 11.30 manifesteremo in Piazza della Scala e nel pomeriggio alle 15 terremo un banchetto in Corso Buenos Aires. Inoltre, a Palazzo Marino presenteremo emendamenti al bilancio che favoriscano i commercianti detassandoli delle tasse comunali". "L'amministrazione non può riempirsi la bocca di 'negozi di vicinato' e poi non favorire i mercati, da sempre, nella storia, vicini ai quartieri", conclude De Corato. (Com)