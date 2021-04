Algeria: oggi il 112esimo venerdì di manifestazioni nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un tasso di partecipazione inferiore rispetto a quello di venerdì scorso, 2 aprile, diversi cittadini algerini hanno manifestato oggi ad Algeri e in altre città del Paese per il 112esimo venerdì dall’inizio dell’Hirak, il movimento avviato il 22 febbraio 2019 per protestare contro la candidatura a un quinto mandato dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika. In occasione della protesta odierna i manifestanti hanno scandito gli stessi slogan dell’Hirak, annunciando il loro rifiuto della tabella di marcia del governo, tra cui le elezioni legislative previste per il prossimo 12 giugno. Un vasto dispositivo di sicurezza è stato dispiegato nel centro di Algeri, ma le forze dell’ordine non hanno impedito ai manifestanti di marciare per le strade della capitale. (Ala)