Roma: Gasparri-Calzetta (FI), Comune blocca buoni spesa per famiglie indigenti

- Il coordinatore di Roma senatore Maurizio Gasparri e il responsabile della consulta periferie di Forza Italia Pasquale Calzetta, in una nota dichiarano: "Con una comunicazione di ieri sera, inviata a tutti i Caf convenzionati, il Comune di Roma ha bloccato l'inserimento delle richieste dei buoni spesa per le famiglie indigenti, che era stato attivato dal mese di marzo. È assurdo che l’amministrazione comunale, senza alcun preavviso e senza aver comunicato precedentemente un data di scadenza, blocchi le domande per accedere al contributo". "Lunedì prossimo - concludono gli esponenti di Forza Italia - i cittadini che hanno già preso appuntamento nei punti caf romani per compilare le domande, non potranno più farlo e ci sembra veramente incredibile. Questa amministrazione non si smentisce mai per incapacità organizzativa e per scarsa sensibilità verso i più deboli della città. Questa città ha un estrema necessità di cambiamento profondo che deve partire proprio dall'aiuto alle fasce più deboli". (Com)