Covid: somministrate 716.214 dosi di vaccino in Puglia

- "La campagna vaccinale in Puglia prosegue con l'obiettivo di mettere in sicurezza entro la fine della settimana la fascia degli over80, dei malati oncologici in trattamento o che hanno terminato le cure negli ultimi sei mesi, dei pazienti con malattie rare e dei loro caregiver. In campo ci sono anche i medici di famiglia impegnati in tutta la regione a vaccinare ultraottantenni non deambulanti e pazienti con elevata fragilità. Ad oggi in Puglia sono state somministrate 716.214 dosi (dato aggiornato alle ore 17)". Lo ha riferito la Regione in una nota. (Ren)