Senegal: premier spagnolo Sanchez, oggi qui per rafforzare cooperazione in molteplici ambiti

- La Spagna mantiene con il Senegal una "straordinaria relazione in molteplici ambiti" e l'obiettivo è continuare a rafforzarla. Lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Dakar con il suo omologo, Macky Sall. A tal proposito il premier Sanchez ha evidenziato che le imprese spagnole desiderano investire in Senegal per diversificare l'economia del Paese africano, in particolare in settori come l'agricoltura, le energie rinnovabili, l'acqua, la costruzione di alloggi, infrastrutture portuali ed aeroportuali. A dimostrazione dell'impegno della Spagna per lo sviluppo sostenibile del Senegal sono stati firmati due accordi di credito, rispettivamente da 50 milioni di euro e da 15 milioni di euro, per finanziare un progetto per il trattamento dei rifiuti solidi a Dakar. Sanchez si è poi detto "molto orgoglioso" per l'interesse dimostrato dal Senegal verso la lingua spagnola. A Dakar, infatti, sarà inaugurato quest'anno la prima sede dell'Istituto Cervantes dell'Africa subsahariana. (segue) (Spm)