Senegal: premier spagnolo Sanchez, oggi qui per rafforzare cooperazione in molteplici ambiti (2)

- In riferimento al fenomeno migratorio, secondo Sanchez il Senegal è un partner "imprescindibile" nella gestione della rotta atlantica. Sanchez ha sottolineato che la Spagna "è sempre sostenitrice di un'immigrazione sicura, ordinata e regolare" e in questo contesto intende rafforzare le relazioni bilaterali con il Senegal con le cui autorità la cooperazione è "totale in tutti gli ambiti". Una testimonianza di ciò è la firma di due memorandum d'intesa per la gestione di flussi, uno per favorire l'immigrazione regolare e l'altro proteggere le persone più vulnerabili come bambini, persone invalide e donne. In merito al vaccino AstraZeneca, Sanchez ha affermato che l'Agenzia europea dei medicinali (Eme) ha chiarito che la vaccinazione "deve continuare ed è sicura", aggiungendo che il governo si atterrà a quello che dicono i tecnici e gli scienziati per garantire la salute pubblica. Nel commentare la possibile acquisizione del vaccino russo Sputnik V, Sanchez ha evidenziato che "nessun Paese che si oppone all'acquisto" ma quello che ha detto l'Europa è che i vaccini che impiegati "devono avere l'approvazione dell'Ema". (Spm)