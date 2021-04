Ambiente: Giovannini, mondo e finanza privata spingono per trasformazione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento europeo nella tutela dell’ambiente non è stato fatto per “fare gli ecologisti”, ma perché il mondo sta andando verso questa direzione, così come la finanza privata. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenuto oggi al convegno “I trasporti nell’era della transizione ecologica” organizzato da Radio24. “Si tratta di un elemento che andrà ricercato anche negli altri fondi e investimenti: un esempio è la trasformazione delle banchine dei porti con l’elettrificazione, espressione di un desiderio di cambiamento delle flotte non solo da parte degli armatori, ma dalla clientela che richiede una trasformazione ecologica”, ha spiegato. (Ems)