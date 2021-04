Regno Unito: morte principe Filippo, cordoglio del presidente polacco Duda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, esprime le condoglianze per la morte del principe Filippo. Lo fa con un messaggio indirizzato alla sovrana del Regno Unito, la regina Elisabetta, in cui esprime dolore da parte sua e del popolo polacco. "Il principe Filippo è stato uno dei simboli della corona britannica, che ha servito lealmente per molti anni" e la Polonia ricorda la visita sua e della regina a Varsavia nel 1996. "La morte del principe Filippo è una perdita irrecuperabile per il Regno Unito, per il Commonwealth e per l'intera comunità internazionale", si conclude il messaggio del capo dello Stato polacco. (Vap)