- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese, ha chiarito che "il quadro europeo mostra come alcuni paesi comincino ad avere regioni in cui l’incidenza cresce mentre l’Italia si sta lentamente 'schiarendo' in termini di numero del contagi". (Rin)