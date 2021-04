Roma: controlli antiabusivismo, multati due "centurioni" al Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del I gruppo Centro, ex Trevi, diretti dal dirigente Maurizio Maggi, nell'ambito dei controlli a contrasto dei fenomeni di abusivismo in zona Colosseo, sono intervenuti nei confronti di due centurioni intenti ad adescare clienti per una foto ricordo a tema "antica Roma", in Largo Agnesi. A entrambi, cittadini romani di 48 e 51 anni, è stata comminata una sanzione pari a 400 euro ciascuno e sono stati emessi due ordini di allontanamento, secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana. I costumi sono stati posti sotto sequestro. (Rer)