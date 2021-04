Pa: si sblocca concorso Ripam Campania, da Brunetta e De Luca piena soddisfazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita questa mattina a palazzo Vidoni la commissione interministeriale Ripam sul tema dello sblocco dei concorsi secondo le modalità sicure, rapide e semplificate introdotte dal decreto legge 44/2021. Tra questi, il corso concorso Ripam Campania, che, come sollecitato in una lettera inviata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, si svolgerà con una sola prova scritta della durata di un’ora e si concluderà entro giugno. E' quanto si legge in una nota del dicastero per la Pa. In una telefonata - prosegue la nota - il ministro Brunetta e il presidente De Luca hanno espresso reciproca soddisfazione per la soluzione concordata, che permetterà di completare le procedure di assunzione in tempi certi e rapidi. (Com)