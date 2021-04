Trasporti: Presidente Fontana firma ordinanza per treni 'Covid tested' su tratta Milano-Roma, partenze dal 15 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, in forma sperimentale, ai treni "Covid Tested" che viaggeranno sulla linea Milano Roma. A bordo dei convogli potranno viaggiare solo passeggeri risultati negativi al tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 48 ore precedenti lo spostamento oppure che faranno il test (gratuito) prima di salire sul treno. sono esentati solo i bambini fino ai sei anni. Lo prevede un'Ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Le stazione di partenza sono Milano Centrale e/o Rogoredo. "I passeggeri già prenotati sulle corse individuate come 'Covid-Tested', qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute - spiega l'Ordinanza - non possono viaggiare sulla corsa prenotata, ma sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta Milano-Roma della stessa impresa ferroviaria, a seguito di richiesta in tal senso presentata all'impresa ferroviaria". Le disposizioni indicate nell'Ordinanza producono i loro effetti dalla data del 15 aprile 2021 e sono efficaci fino al 30 giugno 2021, con possibilità di proroga in base al monitoraggio della sperimentazione. (Com)