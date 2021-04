Casamonica: riconosciuta l'associazione mafiosa, prime condanne nel processo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del clan dei Casamonica a Roma era una associazione mafiosa. Lo ha stabilito il Gip del tribunale capitolino Claudio Carini che ha presieduto il processo stralcio con rito abbreviato a Debora Cerreoni, la ex convivente del boss Massimiliano Casamonica. Una sentenza, quella pronunciata questa mattina, che riconosce la donna colpevole del reato contestatole di associazione mafiosa, per essere stata appartenente al clan Casamonica, ma anche tutte le attenuanti, in particolare quelle speciali che vengono riconosciute ai collaboratori di giustizia. Attenuanti che hanno alleggerito la condanna limitandola a due anni, due mesi e 20 giorni di carcere. Condanna lieve, per lo stesso motivo, anche per Massimiliano Fazzari altro "pentito". Le collaborazioni dei due hanno permesso alla procura capitolina di ricostruire tutte le trame interne del clan dei Casamonica permettendone lo smantellamento. Cerreoni, in particolare, è l'ex compagna del boss Massimiliano Casamonica, che aveva sposato con rito Sinti pur non essendo lei una Sinti. (segue) (Rer)