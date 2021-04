Casamonica: riconosciuta l'associazione mafiosa, prime condanne nel processo a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una convivenza difficile con il clan e costretta a diventarne parte integrante di quello che era l'organizzazione di tipo mafioso considerato più potente del Lazio. Oltre 60 le persone arrestate nel corso di tre anni e un maxi processo in corso per reati che vanno dall'usura, all'estorsione, allo spaccio di droga e il reinvestimento di milioni di euro, in beni che poi venivano intestati a prestanomi. Lei, e Massimiliano Fazzari, sono diventati collaboratori della procura capitolina e messi sotto protezione. Una scelta difficile quella della donna, madre di due figli avuti nella relazione con il boss, che ha sempre spiegato la sua scelta con la necessità di "dare un modello diverso ai miei figli". Oggi, si è concluso il processo stralcio di quello principale, svolto con rito abbreviato, che vedeva imputati in due "pentiti" ai quali la corte ha riconosciuto, oltre le attenuanti generiche, anche quelle speciali attribuiti proprio ai collaboratori di giustizia. Ma al di la della notizia relativa alla condanna mite, è che il giudice, per la prima volta, riconosce l'associazione mafiosa, reato contestato all'intero clan Casamonica. (Rer)