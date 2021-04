Recovery: Pnrr è per il futuro del Paese, cinque team a lavoro al Mims

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per il Pnrr va presentato entro aprile, e ci sono cinque squadre che al ministero lavorano sui progetti. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenuto oggi al convegno “I trasporti nell’era della transizione ecologica” organizzato da Radio24. “Il secondo team riguarda le innovazioni giuridiche per velocizzare appalti e autorizzazioni; il terzo l’organizzazione interna del ministero, essendo i processi interni delle istituzioni altrettanto importanti; il quarto è concentrato sui sistemi informativi, per monitorare anche i risultati finali e gli impatti del Piano sui settori; l’ultimo riguarda poi le valutazioni di impatto”, ha spiegato, aggiungendo che il Pnrr “è per il futuro del Paese”. (Ems)